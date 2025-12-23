Verona dall' automobilista 25enne che ha sparato forte avversione per i ciclisti
Una forte avversione nei confronti dei ciclisti. Sarebbe questo ciò che ha spinto un 25enne del Veronese a sparare due colpi di pistola contro alcuni atleti della Sc Padovani Polo Cherry Bank, che sabato scorso si stavano allenando su una strada statale a Dolcè. Dopo tre giorni di indagini, l'uomo è stato individuato dai carabinieri e indagato dalla Procura scaligera. Deve rispondere di minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose. Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Caprino Veronese, anche sulla base della denuncia presentata dalla stessa società, il 25enne avrebbe sparato i colpi, con quella che è poi risultata essere una pistola a salve, contro gli atleti durante un sorpasso sulla Ss112 dell'Abetone e del Brennero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
