Vernazza su Napoli e Conte | Ha reinventato la squadra e imposto forza nei momenti chiave

Vernazza analizza l’impatto di Conte su Napoli, sottolineando come abbia rivoluzionato la squadra e rafforzato la sua presenza nei momenti decisivi. La vittoria della Supercoppa italiana rappresenta un punto di svolta per la stagione azzurra, segnando l’inizio di un percorso ambizioso. Con l’arrivo di Neres e la guida di Conte, il Napoli si configura come una formazione competitiva e determinata a raggiungere importanti obiettivi.

Inter News 24 Vernazza, la Supercoppa italiana come primo spartiacque della stagione: il trionfo degli azzurri firmato Conte, l'ascesa di David Neres. La Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione 2025-26, parla napoletano. Il successo del Napoli porta la firma di Antonio Conte, tecnico capace di reinventare la squadra in un contesto reso complesso da infortuni e cambiamenti strutturali. Come evidenziato da Sebastiano Vernazza nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha cambiato volto senza perdere competitività, trasformando le difficoltà in una risorsa. Se nella scorsa stagione il simbolo dello scudetto era stato Scott McTominay, oggi il ruolo di uomo-copertina spetta a David Neres.

Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff” - LISBONA — Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza racconta una delle notti più difficili dell’era Conte: un Benfica- napolipiu.com

Asimmetrico e verticale, è il nuovo Napoli di Conte - Hojlund pivot, l'evoluzione di Neres, al Bologna di Italiano è rimasto il possesso palla (51%) e pochissimo altro. ilnapolista.it

Mourinho domina, Conte crolla A Lisbona il Benfica schiaccia il Napoli dal primo all’ultimo minuto: terza sconfitta in tre trasferte europee e playoff ora a rischio. L’analisi firmata da Sebastiano Vernazza per la Gazzetta dello Sport racconta una notte durissi - facebook.com facebook

"NAPOLI PADRONE": la stampa italiana celebra il successo degli azzurri in Supercoppa #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com

