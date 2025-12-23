Ventola sul momento nerazzurro verso l’Atalanta | L’Inter è uscita facendo la sua partita Meritava di vincere

Ventola analizza il momento dell’Inter, sottolineando come la squadra abbia disputato una buona partita contro l’Atalanta, meritando di vincere. L’ex attaccante osserva le prestazioni convincenti della squadra di Chivu, pur evidenziando alcune preoccupazioni sui risultati recenti. Un’analisi sobria che riflette lo stato attuale dei nerazzurri, evidenziando punti di forza e criticità senza eccessi.

Inter News 24 Ventola, l’ex attaccante analizza il momento della squadra di Chivu tra prestazioni convincenti e risultati che iniziano a preoccupare. Nel corso della diretta di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha commentato il momento dell’Inter allenata da Cristian Chivu, soffermandosi sul rendimento recente dei nerazzurri e sulle sensazioni che accompagnano la squadra verso la prossima sfida contro l’ Atalanta. Secondo Ventola, l’Inter continua a esprimere un buon livello di gioco, creando occasioni e imponendo spesso il proprio ritmo agli avversari. Anche nella gara persa contro il Bologna, l’ex attaccante ritiene che i nerazzurri avrebbero meritato un risultato diverso, confermando una tendenza già vista in altre partite di alto profilo. 🔗 Leggi su Internews24.com

