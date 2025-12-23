Ventola | Inter 2025 deludente Squadra migliore ma non ha vinto niente

Nel consueto appuntamento del lunedì con Viva el Futbol, Nicola Ventola ha commentato l’anno 2025 dell’Inter, definendolo “deludente”. Nonostante la squadra sia considerata tra le migliori, i risultati ottenuti non hanno portato a vittorie significative. Un giudizio che invita a riflettere sulle sfide e le aspettative del club nel prossimo futuro.

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì con Viva el Futbol, Nicola Ventola ha espresso un giudizio netto sul 2025 dell’ Inter, definendolo senza mezzi termini “deludente”. L’ex attaccante nerazzurro ha spiegato così il proprio punto di vista: “Se pensi che è l’unica italiana capace di regalare emozioni come quelle vissute contro Barcellona e Bayern, allora il bilancio diventa inevitabilmente negativo quando non vinci nulla tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, pur essendo la squadra più forte del nostro calcio. Fallimentare è una parola grossa, ma è stata più che deludente”. Un’analisi severa, che mette al centro il contrasto tra il potenziale mostrato dall’Inter nelle grandi notti europee e la mancanza di trofei raccolti sul piano nazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: "La squadra migliore ha vinto, stiamo con l'Italia": ambasciatore israeliano in visita, non parla degli scontri

Leggi anche: Vieri ha le idee chiare sulla squadra di Chivu: «Inter, servono più dettagli. Esposito? È forte ma niente paragoni: lasciamolo crescere»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ventola: Inter, 2025 più che deludente. In Italia è la squadra migliore e non ha vinto niente; FcIN - Valentin Carboni in uscita dal Genoa, l'Inter cerca la soluzione ideale. In Serie A una forte...; TS - L'Inter si salva dallo Squid Game domenicale. Il gol di Lautaro simbolo del primo tempo nerazzurro; Da portaombrelli a trofeo più ambito dell'anno.

Ventola: "Inter, 2025 più che deludente. In Italia è la squadra migliore e non ha vinto niente" - Nel corso del consueto appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol', Nicola Ventola ha definito il 2025 dell'Inter 'deludente'. msn.com