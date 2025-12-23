Le forze militari statunitensi hanno recentemente intercettato e colpito un’imbarcazione in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale. Si sospetta che la nave fosse impiegata dai gruppi criminali coinvolti nel traffico di droga. Questo intervento fa parte delle operazioni volte a contrastare le attività illecite nella regione, evidenziando l’impegno internazionale nel controllo delle rotte marittime.

Le forze militari Usa hanno colpito un’imbarcazione in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale, presumibilmente utilizzata dai cartelli della droga. Si tratta di un altro episodio che acuisce le tensioni con il Venezuela. Lo riferisce il Comando meridionale degli Stati Uniti, come riportano i media statunitensi. “L’intelligence ha confermato che la nave stealth stava viaggiando lungo una nota rotta di contrabbando di droga nel Pacifico orientale e veniva utilizzata per il traffico di droga”, ha affermato il comando X in una dichiarazione, aggiungendo che una persona è stata confermata morta a seguito dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela: Usa colpiscono altra ‘nave della droga’, le immagini dell’attacco

Leggi anche: Usa colpiscono nave sospetta al largo del Venezuela: Trump annuncia nuova offensiva contro i cartelli della droga

Leggi anche: Venezuela, attacco Usa a ‘nave della droga’ nel Pacifico: un morto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tensione tra Stati Uniti e Venezuela: colpita un'altra imbarcazione, almeno 4 morti; Trump vara il blocco totale delle petroliere sanzionate; Gli Usa sequestrano un'altra petroliera venezuelana; Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta.

Venezuela, Guardia costiera Usa all'inseguimento di un'altra petroliera: «È già sanzionata e sotto sequestro» - La Guardia costiera degli Stati Uniti ha intercettato un'altra petroliera al largo delle coste del Venezuela, dopo che il presidente Donald Trump ha ordinato la scorsa settimana «il blocco completo e ... corriere.it