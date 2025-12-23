Venezuela | Usa colpiscono altra ‘nave della droga’ le immagini dell’attacco
Le forze militari statunitensi hanno recentemente intercettato e colpito un’imbarcazione in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale. Si sospetta che la nave fosse impiegata dai gruppi criminali coinvolti nel traffico di droga. Questo intervento fa parte delle operazioni volte a contrastare le attività illecite nella regione, evidenziando l’impegno internazionale nel controllo delle rotte marittime.
Le forze militari Usa hanno colpito un’imbarcazione in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale, presumibilmente utilizzata dai cartelli della droga. Si tratta di un altro episodio che acuisce le tensioni con il Venezuela. Lo riferisce il Comando meridionale degli Stati Uniti, come riportano i media statunitensi. “L’intelligence ha confermato che la nave stealth stava viaggiando lungo una nota rotta di contrabbando di droga nel Pacifico orientale e veniva utilizzata per il traffico di droga”, ha affermato il comando X in una dichiarazione, aggiungendo che una persona è stata confermata morta a seguito dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
