Venezuela Trump minaccia Maduro | Se fai il duro sarà l’ultima volta E nei Caraibi arrivano decine di aerei trasporto truppe

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano a intensificarsi. Dopo le recenti mosse militari statunitensi, tra cui il dispiegamento di mezzi aerei e navali nei Caraibi, il presidente Trump ha rafforzato la sua posizione, lasciando intendere una possibile azione decisa contro il governo di Maduro. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si susseguono segnali di un possibile escalation diplomatica e militare nella regione.

Roma, 23 dicembre 2025 - Trump potrebbe aver già deciso di chiudere la partita con Maduro. Il presidente degli Stati Uniti, anche se nei giorni scorsi è sembrato prendere tempo su un'eventuale azione militare contro il Venezuela, ha dispiegato, dopo il gran numero di navi da guerra davanti al Venezuela, e marine che si addestrano a Porto Rico, nei mesi scorsi, almeno dieci convertiplani CV-22 Osprey, fa sapere il Wall Street Journal. Aeromobili e aerei cargo per trasporto truppe verso l’area. Aeromobili che servono per trasportare a lungo raggio e ad alta velocità forze speciali, personale militare, mezzi e rifornimenti, arrivati lunedì notte dalla Cannon Air Force Base nel New Mexico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

