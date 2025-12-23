Venezuela stavolta protesta anche Pechino

Il Venezuela si trova al centro di tensioni internazionali crescenti, con proteste che coinvolgono anche la Cina. La disputa sul controllo delle risorse petrolifere e le recenti decisioni degli Stati Uniti hanno intensificato il contesto politico ed economico del paese. In questo scenario, sono emergenti nuove dinamiche di alleanze e opposizioni, che influenzano la stabilità regionale e le relazioni tra le principali potenze mondiali.

