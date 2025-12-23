Venezuela stavolta protesta anche Pechino
Il Venezuela si trova al centro di tensioni internazionali crescenti, con proteste che coinvolgono anche la Cina. La disputa sul controllo delle risorse petrolifere e le recenti decisioni degli Stati Uniti hanno intensificato il contesto politico ed economico del paese. In questo scenario, sono emergenti nuove dinamiche di alleanze e opposizioni, che influenzano la stabilità regionale e le relazioni tra le principali potenze mondiali.
Da quando Trump ha deciso che il petrolio venezuelano è in realtà degli Stati Uniti, ai quali sarebbe stato rubato, i nuovi pirati dei Caraibi si stanno dando molto da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Taiwan, a Pechino prove dialogo con Tokyo: ma Cina protesta e scatena ‘guerra dei film’
Leggi anche: Pronostico Celta Vigo-Barcellona: anche stavolta niente clean sheet
Te la do io la Colombia! Dopo la figuraccia su Falcone, Gratteri va da Floris a diffondere fake news . Stavolta si lancia sulla geopolitica, dicendo bestialità su droga, Colombia, Venezuela e Trump. Parla di cose che non sa, sempre senza contraddittorio. x.com
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera che aveva da poco lasciato il Venezuela, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti https://l.euronews.com/bwLB - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.