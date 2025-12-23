Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha telefonato ad Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, operatore umanitario italiano arrestato in Venezuela nel novembre 2024. Il Capo dello Stato le ha rivolto i suoi auguri e manifestato la solidarietà di tutto il Paese per la situazione del figlio, detenuto in carcere. Da oltre un anno in carcere a Caracas. Alberto Trentini, 45enne, si trova in carcere di Caracas dal 17 novembre 2024 accusato di cospirazione. Trentin i è un operatore umanitario veneziano e per lui sono giunti appelli per riportarlo a casa, che però si sono infranti contro il muro di silenzio delle autorità venezuelane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini

Leggi anche: Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e vicinanza

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini in prigione da un anno. La madre: «Per lui il governo non ha fatto abbastanza»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il presidente Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini: solidarietà di tutto il Paese - Un gesto significativo dopo i ripetuti appelli della famiglia per fare chiarezza sulla detenzione e sull’azione diplomatica ... rainews.it