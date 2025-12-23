Le forze militari statunitensi hanno attaccato un’imbarcazione nel Pacifico orientale, ritenuta collegata ai cartelli della droga venezuelani. L’operazione, condotta in acque internazionali, ha causato un morto. Questo episodio contribuisce ad aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando l’intensificarsi delle attività di contrasto al traffico illecito nella regione.

Le forze militari statunitensi hanno colpito un ‘imbarcazione in acque internazionali nell’Oceano Pacifico orientale, presumibilmente utilizzata dai cartelli della droga, in un altro episodio che acuisce le tensioni con il Venezuela. Lo riferisce il Comando meridionale degli Stati Uniti, come riportano i media statunitensi. “L’intelligence ha confermato che la nave stealth stava viaggiando lungo una nota rotta di contrabbando di droga nel Pacifico orientale e veniva utilizzata per il traffico di droga”, ha affermato il comando X in una dichiarazione, aggiungendo che una persona è stata confermata morta a seguito dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, attacco Usa a ‘nave della droga’ nel Pacifico: un morto

Leggi anche: Venezuela, portaerei americana Gerald Ford arrivata nel Mar dei Caraibi | Nuovo attacco Usa contro nave della droga nel Pacifico, 3 morti

Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare con noi, potrei farlo" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Venezuela, Usa pronti all'attacco? Portaerei Ford nei Caraibi, Trump: "So cosa fare" - Ford, la più grande e avanzata del mondo, che ieri si è unita a una decina di navi da guerra ... adnkronos.com

Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe già individuato gli obiettivi da colpire. ilmattino.it

Gli Usa preparano il blitz in Venezuela. "Attacco terrestre" - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nelle ultime ore che la prossima fase della guerra contro i cartelli del narcotraffico venezuelani sarà "terrestre" lasciando intendere una ... ilgiornale.it

La guerra alla droga di Trump si intensifica: un attacco statunitense uccide 4 persone in un'oper...

Gli USA sequestrano una seconda petroliera collegata al Venezuela ed hanno inseguita una terza Washington. L’altro giorno, gli Stati Uniti hanno iniziato a inseguire una terza petroliera collegata alle esportazioni petrolifere venezuelane: si tratta della nave B - facebook.com facebook

#Comunicato Il La Repubblica Bolivariana del Venezuela denuncia e respinge categoricamente il furto e sequestro di una nuova nave privata che trasportava petrolio venezuelano @Cancilleria_ve @yvangil @delcyrodriguezv @MariaElenaUzzo Leggi qui x.com