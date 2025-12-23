Veneziani-Giuli lite a destra Con Meloni solo comparse Vorrebbe essere al mio posto

La lite tra Alessandro Giuli, Veneziani e La Verità: «A chi i leccaculo? A noi» - E scatta la rissa a destra L'articolo La lite tra Alessandro Giuli, Veneziani e La Verità: «A chi i leccaculo? msn.com

Giuli, Veneziani e la cultura (non solo di destra) ormai marginale - La querelle insorta tra Alessandro Giuli e Marcello Veneziani spiace a molti: agli amici di uno o dell’altro e a un ambiente che li frequenta entrambi ... startmag.it

Scontro Veneziani-Giuli: “C’è solo Meloni, gli altri comparse”. Il ministro: “Animo ricolmo di rimpianto”. Il confronto interno alla destra si inasprisce. - facebook.com facebook

Scontro Veneziani-Giuli: “C’è solo Meloni, gli altri comparse”. Il ministro: “Animo ricolmo di rimpianto”. Il confronto interno alla destra si inasprisce. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.