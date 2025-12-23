Vendita immobile è possibile la consegna anticipata?
Nel percorso di compravendita immobiliare, due momenti sono fondamentali: il compromesso di vendita (o contratto preliminare) e il rogito notarile. Il primo sancisce l’impegno reciproco tra venditore e acquirente, mentre il secondo trasferisce ufficialmente la proprietà. In alcuni casi, le parti concordano la consegna anticipata dell’immobile, ovvero prima del rogito. Siamo di fronte a quello che viene definito come contratto preliminare ad effetti anticipati poiché vengono anticipate alcune prestazioni che normalmente vengono eseguite dopo il rogito davanti al notaio. Una prassi, spesso dettata da esigenze concrete, che può sembrare vantaggiosa, ma che nasconde rischi giuridici e pratici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Un immobile milionario da mille e una notte, in vendita la dimora storica di Roncofreddo
Leggi anche: Uscita della nuova stagione anticipata possibile ritorno vicino
Vendere casa per usucapione senza sentenza: è possibile ma attenzione ai rischi. Cosa può succedere - La vendita di immobili usucapiti senza l’intervento del tribunale è una pratica che sta registrando una crescente diffusione. msn.com
Vendita prima casa, possibile per i residenti all’estero non perdere le agevolazioni? - Le disposizioni in materia di agevolazioni prima casa si applicano non solo ai residenti in Italia ma anche ai residenti all'estero. repubblica.it
Time Square 10 inaugura ufficialmente i lavori e inizia la costruzione in anticipo!
Nuovo immobile disponibile! Nel cuore di Numana, proponiamo in vendita un elegante appartamento di circa 45 mq, già a reddito e situato in un contesto riservato e raffinato. Piano terra Zona giorno luminosa con angolo cottura Camera matrimoniale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.