Un minimarket è stato multato per aver venduto alcol a due ragazze di 14 anni, senza effettuare controlli sulla loro età. L’episodio evidenzia la mancanza di attenzione alle norme sulla vendita di bevande alcoliche ai minori e sottolinea l’importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire la tutela dei giovani. La sanzione mira a rafforzare l’obbligo di verificare l’età dei clienti e prevenire il consumo di alcol tra i minori.

Non si sarebbe fatto scrupoli, anche davanti all’evidente minore età delle giovani che aveva di fronte, dal vendere loro bevande alcoliche nonostante le due avessero appena 14 anni e senza curarsi di fare al riguardo alcuna verifica. Questo è quanto emerso sabato sera durante un controllo degli agenti della polizia locale in borghese, i quali durante l’ispezione di un minimarket del centro storico hanno appunto sorpreso il dipendente dell’esercizio commerciale a vendere due bottiglie di birra a due ragazzine minorenni, senza che venisse loro richiesto alcun documento di identità per verificare se fossero o meno maggiorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vende alcol ai minori, minimarket multato

Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine

Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vende alcol ai minori, minimarket multato; Sorpreso a vendere alcolici a due ragazze 14enni, maxi multa per un minimarke; School party tra alcol a minori e spritz a basso costo. Chiuso locale dell’Eur; Vende alcolici ai minorenni, stangata a un commerciante di Quartu.

Vende alcol ai minori, minimarket multato - Non si sarebbe fatto scrupoli, anche davanti all’evidente minore età delle giovani che aveva di fronte, dal vendere loro bevande alcoliche nonostante le due avessero appena 14 anni e senza curarsi di ... msn.com