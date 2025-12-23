Vende alcol ai minori minimarket multato
Un minimarket è stato multato per aver venduto alcol a due ragazze di 14 anni, senza effettuare controlli sulla loro età. L’episodio evidenzia la mancanza di attenzione alle norme sulla vendita di bevande alcoliche ai minori e sottolinea l’importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire la tutela dei giovani. La sanzione mira a rafforzare l’obbligo di verificare l’età dei clienti e prevenire il consumo di alcol tra i minori.
Non si sarebbe fatto scrupoli, anche davanti all’evidente minore età delle giovani che aveva di fronte, dal vendere loro bevande alcoliche nonostante le due avessero appena 14 anni e senza curarsi di fare al riguardo alcuna verifica. Questo è quanto emerso sabato sera durante un controllo degli agenti della polizia locale in borghese, i quali durante l’ispezione di un minimarket del centro storico hanno appunto sorpreso il dipendente dell’esercizio commerciale a vendere due bottiglie di birra a due ragazzine minorenni, senza che venisse loro richiesto alcun documento di identità per verificare se fossero o meno maggiorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine
Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine
Vende alcol ai minori, minimarket multato; Sorpreso a vendere alcolici a due ragazze 14enni, maxi multa per un minimarke; School party tra alcol a minori e spritz a basso costo. Chiuso locale dell’Eur; Vende alcolici ai minorenni, stangata a un commerciante di Quartu.
Vende alcol ai minori, minimarket multato - Non si sarebbe fatto scrupoli, anche davanti all’evidente minore età delle giovani che aveva di fronte, dal vendere loro bevande alcoliche nonostante le due avessero appena 14 anni e senza curarsi di ... msn.com
Rimini, contrasto all’abuso di alcol: sanzionato minimarket che lo vendeva a minorenni - I controlli serrati della Polizia Locale di Rimini nella serata di sabato 20 dicembre hanno portato alla contestazione di una sanzione a un esercizio di ... chiamamicitta.it
Vende alcolici a una ragazzina. Titolare di un minimarket nei guai - Ha acquistato vodka e gin in un minimarket della città pensando di trascorrere una serata da sballo e da adulta... ilgiorno.it
Montana Wardens: High-Stakes Backcountry Patrol
Rimini, vende alcolici a due ragazze di 14 anni: il locale rischia fino a un mese di chiusura - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.