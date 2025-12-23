Velluto Natale diverso | A luglio in una Contrada a sorpresa? Possibile Non ho sciupato rapporti

Nel cuore di Siena, Velluto propone un Natale diverso, lontano dai classici schemi. A luglio, una Contrada a sorpresa e rapporti preservati sono esempio di un approccio originale e rispettoso alle tradizioni. In un contesto di affollamento, la normalità diventa accoglienza, senza rinunciare alla sobrietà e alla cura dei legami. Una proposta che invita a riflettere su come vivere le festività in modo autentico e consapevole.

di Laura Valdesi SIENA "Affollamento a scuderia? Normale, dai. Comunque non ci lamentiamo", dice Velluto. Che chiude un’annata complessivamente positiva guardando già al 2026 dove spera di essere protagonista. Senza sbilanciarsi, però. Profilo basso e umiltà restano il ’faro’ anche per la prossima stagione. Sarà comunque un Natale speciale per Velluto. "Normale". Non ci credo. "Un pochino diverso.". Anche rispetto a quello del 2024? "Confesso, rifarei più volentieri quello (vista la vittoria nella Lupa, ndr)" Comunque sia, una seconda vita paliesca per Dino Pes. "Una cosa nuova e bella, questo sicuramente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Velluto, Natale diverso: "A luglio in una Contrada a sorpresa? Possibile. Non ho sciupato rapporti" Leggi anche: Meteo Lombardia, sarà un Natale novembrino: cielo grigio e deboli piogge, ma con una possibile sorpresa Leggi anche: Come in una favola, Il mercatino di Natale, Natale a sorpresa su TV8: trama e finale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Velluto, Natale diverso: A luglio in una Contrada a sorpresa? Possibile. Non ho sciupato rapporti. Velluto, Natale diverso: "A luglio in una Contrada a sorpresa? Possibile. Non ho sciupato rapporti" - Mantiene il profilo basso anche se più dirigenze gli strizzano l’occhio "Cavalli per l’Albo? lanazione.it

Dai completi in velluto ai dettagli lucenti, il guardaroba delle feste si accende di eleganza e colore. Tra le tendenze più in voga per Natale 2025 ci sono il rosso intenso, i riflessi metallici e i tessuti pregiati come la seta e il lurex. Set coordinati, blazer scintillanti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.