Ve lo giuro… L’annuncio di Andrea Delogu sui sospetti dopo Ballando con le stelle

Continuano i festeggiamenti per Andrea Delogu dopo la vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. La conduttrice sta vivendo un momento di grande gioia dopo il trionfo nel programma di Milly Carlucci. Un trionfo arrivato al termine di un percorso televisivo intenso e segnato anche da momenti dolorosi, come la perdita del fratello Evan, proprio durante l'edizione. Ma Andrea ce l'ha fatta, alla fine ha alzato la maxi coppa iconica dello show. Oltre al premio, Ballando rappresenta anche un trampolino di lancio professionale. Attorno ad Andrea si stanno già moltiplicando le ipotesi e le proposte professionali.

