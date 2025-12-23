Vasco Rossi conquistato dai megaliti | le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna

Vasco Rossi ha condiviso su Instagram alcune foto in cui si mostra tra le grandi rocce posizionate in piazza Maggiore a Bologna. L’artista ha scelto questa location per un momento di relax e curiosità, attirando l’attenzione dei suoi fan. Le immagini testimoniano un interesse inatteso per i megaliti, integrandosi nel contesto urbano della città.

Bologna, 23 dicembre 2025 - Il fascino dei megaliti conquista anche Vasco Rossi. Il Komandante ha postato due foto su Instagram in posa davanti alle rocce giganti posizionate in piazza Maggiore. Cappellino e occhiali specchiato verdi, in tenuta sportiva rigorosamente nera, il rocker di Zocca, sorride. Alle spalle l'installazione che è stata inaugurata domenica scorsa. Il taglio del nastro ha visto la presenza di 10mila persone sul Crescentone in un'atmosfera magica tra luci ed emozioni. Achille Polonara racconta la malattia: "Dopo il coma non riconoscevo i miei figli" Le foto di Vasco Rossi tra i megaliti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

