Vasco Rossi conquistato dai megaliti | le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna

Vasco Rossi ha condiviso su Instagram alcune foto in cui si mostra tra le grandi rocce posizionate in piazza Maggiore a Bologna. L’artista ha scelto questa location per un momento di relax e curiosità, attirando l’attenzione dei suoi fan. Le immagini testimoniano un interesse inatteso per i megaliti, integrandosi nel contesto urbano della città.

Bologna, 23 dicembre 2025 - Il fascino dei megaliti conquista anche Vasco Rossi. Il Komandante ha postato due foto su Instagram in posa davanti alle rocce giganti posizionate in piazza Maggiore. Cappellino e occhiali specchiato verdi, in tenuta sportiva rigorosamente nera, il rocker di Zocca, sorride. Alle spalle l'installazione che è stata inaugurata domenica scorsa. Il taglio del nastro ha visto la presenza di 10mila persone sul Crescentone in un'atmosfera magica tra luci ed emozioni. Achille Polonara racconta la malattia: "Dopo il coma non riconoscevo i miei figli" Le foto di Vasco Rossi tra i megaliti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi conquistato dai megaliti: le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna Leggi anche: Rocce giganti in piazza Maggiore, arrivano i primi megaliti: saranno illuminati come le Dolomiti Leggi anche: Le foto dei megaliti accesi in Piazza Maggiore a Bologna, le pietre di Nimrod Weis tanto criticate fanno sold out Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Sally" è una delle canzoni più iconiche di Vasco Rossi, pubblicata nel 1996 nell'album "Nessun pericolo... per te", scritta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez dopo aver incontrato una donna disillusa che è diventata il suo alter ego femminile, rappres - facebook.com facebook E adesso @vascorossi mette su un teatro (sperimentale). E racconta di quando lo buttarono fuori da scuola, l'anarchia, gli Indiani metropolitani, l'amore per #FrancescoGuccini e @Fabriziodeandre e quel @lorenzojova che... L'intervista di Luca Valtorta x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.