Valeria Marini ha fatto pace con sua madre Giovanna: l'annuncio a Storie di donne al bivio, da Monica Setta. Le due, quindi, passeranno il Natale insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valeria Marini ha fatto pace con sua mamma: il felice annuncio

Leggi anche: Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno finalmente fatto pace? Ecco le ultime novità

Leggi anche: Valeria Marini e Pierluigi Diaco, l’annuncio con polemica a BellaMa’: “Inelegante”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lo sapevi già, io non ho deciso niente, sei una bugiarda, Non te lo permetto, sei un falso: ancora scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco; Diaco, Valeria Marini e un programma senza spessore; Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: Falso, non mi hai trattata bene. Lui: Bugiarda; Bellamà, tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini finisce male: ”Sei una grande bugiarda, Non te lo permetto.

Valeria Marini ha fatto pace con la mamma Gianna Orrù: “Passeremo Natale insieme" - "Dopo molti mesi di silenzio ho fatto pace con mia madre e passeremo un Natale in famiglia con lei e i miei fratelli. repubblica.it