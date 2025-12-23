Valentina Vignali si sposa a sorpresa | nozze civili a Pesaro per l’ex gieffina con Muffin e le iconiche Air

Valentina Vignali è convolata a nozze con Fabio Stefanini prima del sì al Castello. Fiori d'arancio a sorpresa per l'ex gieffina Valentina Vignali. La cestista e modella riminese ha detto sì al compagno Fabio Stefanini con una cerimonia civile celebrata in gran segreto nel Municipio di Pesaro, anticipando il matrimonio da favola già annunciato per il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano. Il sì in Comune prima delle nozze da sogno. A officiare il rito è stato il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni. Una cerimonia intima, lontana dai riflettori, ma non per questo meno simbolica: tra i testimoni figura anche Muffin, il golden retriever della coppia, diventato protagonista assoluto della giornata.

