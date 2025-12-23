Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese 107 genitori scrivono a Mattarella | Indifferenza non protegge i ragazzi

In un contesto di crescenti tensioni, il ministro Valditara si oppone alle scuole che ospitano Francesca Albanese, suscitando la preoccupazione di 107 genitori. Dopo incontri online e ispezioni, le famiglie dell’istituto “Mattei” di San Lazzaro di Savena esprimono il loro sostegno alla scuola, sottolineando che l’indifferenza non tutela i giovani. Questa vicenda mette in evidenza il delicato equilibrio tra tutela dell’istruzione e rispetto delle opinioni.

Dopo gli incontri online tra gli studenti e Francesca Albanese – seguiti dall’invio degli ispettori da parte del ministro Valditara – anche le mamme e i papà dell’istituto “Mattei” di San Lazzaro di Savena (Bologna) si schierano a difesa della loro scuola. Con una lettera pubblica indirizzata al Quirinale, i genitori degli alunni difendono la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati; ma anche la professoressa che ha organizzato la lezione con gli alunni della scuola. Nella missiva – spedita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ministero dell’Istruzione e del Merito e alla cittadinanza – i genitori scrivono: “Ci sentiamo in dovere di esprimere profonda solidarietà a tutte quelle docenti e quei docenti che quotidianamente lavorano insieme alle nostre figlie e ai nostri figli, per insegnare loro a trovare i criteri e le parole per saper dire e valutare il mondo, in tutti i suoi molteplici aspetti, e per metterli in grado di soppesare gli eventi che vi accadono attraverso lo scambio di libero pensiero plurale e l’apporto di riflessione critica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

