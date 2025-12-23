Val Brembana energia dall’acqua FederBIM incontra il territorio

La Val Brembana si distingue per la sua produzione di energia idroelettrica, una fonte rinnovabile e affidabile che supporta l’indipendenza energetica e la tutela del territorio. FederBIM si impegna a promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della comunità di Zogno e dell’intera regione. Un esempio di come l’energia dall’acqua possa essere una risorsa strategica e responsabile.

ZOGNO (Bergamo) La produzione di energia idroelettrica è una delle più importanti fonti rinnovabili e programmabili, in grado di contribuire all'indipendenza e alla sicurezza energetica del Paese, al contenimento dei costi dell'energia, alla tutela del territorio, al lavoro nonché al benessere e allo sviluppo delle comunità. Gli impianti idroelettrici (che in Italia producono energia verde pari al fabbisogno di oltre 15 milioni di famiglie) sono, dunque, una risorsa essenziale per decarbonizzare il Paese, per le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, per preservare la risorsa idrica e per la tutela delle biodiversità dei territori.

