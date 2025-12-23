Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Anche se i riflettori si sono abbassati sull'epidemia di Mpox, "tutti i cladi del virus continuano a circolare" nel mondo. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), facendo il punto sull'epidemia multinazionale provocata dal patogeno un tempo noto come 'vaiolo delle scimmie' e oggi ribattezzato in chiave anti-stigma. L'agenzia Onu per la salute, nel 61esimo rapporto diffuso sulla malattia infettiva, offre un aggiornamento della situazione e dei dati, ma anche della risposta operativa messa in campo fino al 17 dicembre 2025. Gli ultimi numeri disponibili mostrano che nel novembre 2025 in 48 Paesi di tutte le regioni dell'Oms sono stati segnalati in totale "2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaiolo delle scimmie, Oms: "Mpox continua a circolare, a novembre 2.150 casi e 5 morti"

Leggi anche: Identificato un nuovo virus mpox: cosa sappiamo sull’evoluzione del vaiolo delle scimmie

Leggi anche: Morti bianche emergenza continua: Puglia settima con 33 casi, nel Foggiano 6 infortuni letali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sierra Leone: fine dell’epidemia di vaiolo delle scimmie; Mpox. Virus continua a circolare, ma il rischio è basso per la popolazione generale; Vaiolo delle scimmie, Oms: Mpox continua a circolare, a novembre 2.150 casi e 5 morti; Lebbra in Romania e Croazia: cos’è, sintomi e come si trasmette. Ciccozzi: “Possibile anche in Italia”.

Vaiolo delle scimmie, Oms: "Mpox continua a circolare, a novembre 2.150 casi e 5 morti" - Anche se i riflettori si sono abbassati sull'epidemia di Mpox, "tutti i cladi del virus continuano a circolare" nel mondo. msn.com