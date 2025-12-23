‘Vagli dietro ci hanno sparato’ lo spavento è stato enorme | Petacchi racconta i momenti di terrore dei ciclisti della Padovani

“Fortunatamente erano a salve, ma i ragazzi hanno visto abbassarsi il finestrino e poi l’arma. Lo spavento è stato enorme, il gesto di uno squilibrato”. A parlare è Alessandro Petacchi, ex ciclista con quasi 50 tappe vinte tra Tour, Giro e Vuelta, oltre a due Classiche (la Sanremo e la Parigi-Tours), e oggi team manager alla SC Padovani Polo Cherry Bank, la squadra ieri vittima di una follia di un’automobilista che ha abbassato il finestrino e ha sparato contro un gruppo di giovani in allenamento, tutti in età compresa tra i 19 e i 22 anni. A testimonianza c’è un video quasi arrivato casualmente, utile poi per uno spot pubblicitario del team: “Difficile da credere quando mi è arrivata la notizia, talmente la cosa era assurda “, ha ammesso Petacchi ai microfoni di BlbablaBike, podcast di TuttoBiciWeb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

