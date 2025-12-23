Vacanze in riviera Hotel residence e locali a pieno regime in attesa dei turisti
Durante le festività di fine anno, la riviera si anima con eventi e attrazioni che valorizzano il suo patrimonio, come il Presepe della Marineria e il porto canale. Hotel, residence e locali sono pronti ad accogliere i visitatori, offrendo un’opportunità di vivere il Natale in un ambiente caratteristico e suggestivo. La zona rimane attiva e accogliente, pronta a ospitare turisti in cerca di un’esperienza autentica sul mare.
Le festività di fine anno in riviera portano tante attrazioni. Le bellezze del Presepe della Marineria, il porto canale e i luoghi più caratteristici del borgo di pescatori, sono un richiamo irresistibile per chi vuole vivere il Natale al mare. A Cesenatico gli alberghi e le altre strutture ricettive aperte sono un’ottantina, di cui oltre trenta hotel, una trentina fra residence e affittacamere ed una quindicina di B&B, mentre sono un centinaio i ristoranti ed i locali sul porto e del lungomare, sono pronti ad accogliere con calore i vacanzieri che desiderano trascorrere qui le feste, assaporando i piatti tipici delle ricette marinare, in un "salotto" dove si organizzano molti eventi, è possibile visitare delle mostre interessanti ed assistere a spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
