Vacanze e rimborsi dal Comune di Verona | fino a fine anno disponibili i contributi per anziani con disabilità

C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare domanda e accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune di Verona per il turismo sociale dedicato alle persone anziane con disabilità. L’iniziativa, riferita all’anno 2025, prevede un sostegno economico a parziale copertura delle spese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

