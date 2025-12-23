Vacanze e rimborsi dal Comune di Verona | fino a fine anno disponibili i contributi per anziani con disabilità
Il Comune di Verona offre contributi per vacanze destinate a anziani con disabilità, disponibili fino al 31 dicembre 2025. Questa iniziativa di turismo sociale mira a favorire momenti di svago e relax. Le domande possono essere presentate entro la scadenza stabilita, consentendo ai beneficiari di usufruire di rimborsi e supporti economici dedicati.
C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare domanda e accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune di Verona per il turismo sociale dedicato alle persone anziane con disabilità. L’iniziativa, riferita all’anno 2025, prevede un sostegno economico a parziale copertura delle spese. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Fino a 3.000 euro di contributi per il trasporto casa-lavoro per le persone con disabilità
Leggi anche: Contributi economici disabilità e gravi malattie fino a 3.000 euro: il bando Inps
Vacanze e rimborsi dal Comune di Verona: fino a fine anno disponibili i contributi per anziani con disabilità; Contributi per soggiorni climatici per anziani con disabilità / Notizie / Novità / Homepage.
A pesare è anche la vicenda dei rimborsi fiscali, attesi da mesi - in alcuni casi da oltre un anno - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.