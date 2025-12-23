Vacanze di Natale 2025 nelle Marche | 10 cose da fare tra mercatini concerti e tombolate

Scopri le principali attività e eventi nelle Marche durante le vacanze di Natale 2025. Tra mercatini, concerti, presepi viventi e tradizioni locali, questa regione offre molte opportunità di conoscere le festività natalizie in modo autentico e tranquillo. Ecco una guida alle dieci cose da non perdere, tra iniziative culturali, musicali e popolari, per vivere un Natale ricco di tradizione e convivialità.

Dalla tombolata in piazza a Montegranaro, al presepe vivente di Serradica di Fabriano. A Capodanno Francesca Michielin ad Ancona e gli Zero Assoluto ad Ascoli, per la Befana torna la grande festa a Urbania, il primo gennaio c'è Orietta Berti gratis a Senigallia. Cosa fare per godersi al meglio le vacanze invernali.

