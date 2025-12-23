Usa Trump | Se Maduro giocherà duro sarà l' ultima cosa che farà
Durante un discorso a Mar-a-Lago, Donald Trump ha dichiarato che Nicolas Maduro può agire come desidera, ma avverte che se dovesse adottare una posizione dura, sarà l’ultima volta che lo farà. La sua affermazione si riferisce alle minacce di attacchi di terra in Venezuela contro le basi dei narcotrafficanti, sottolineando una posizione di fermezza nei confronti del governo venezuelano.
Nicolas Maduro “può fare quello che vuole”, ma “se gioca duro sarà l’ultima volta che lo farà”. Lo ha detto Donald Trump parlando a Mar-a-Lago, in Florida, riguardo alle ripetute minacce di attacchi di terra in Venezuela contro le basi dei narcotrafficanti. “Perché prima non lo ha fatto nessuno? Perché c’era un presidente diverso”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Usa, Trump valuta attacchi militari contro Venezuela e Messico per fermare traffico di droga, Maduro: “Se ci attacca sarà la sua fine”
Leggi anche: Cosa sta succedendo tra USA e Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari
Venezuela, Maduro attacca Trump: "Pensi a governare gli Usa, non al nostro petrolio". La replica è durissima - Dopo la stoccata di Donald Trump che invita Maduro a dimostrare intelligenza dimettendosi, non si è fatta attendere la reazione del presidente venezuelano: un capo di Stato “non può pensare a come gov ... affaritaliani.it
Venezuela, Trump: "Non escludo il conflitto militare, Maduro sa cosa voglio" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, sostenendo che questa tipologia di ipotesi resta "sul tavolo". tg24.sky.it
Trump: “Non escludo guerra con Venezuela, Maduro sa cosa voglio”/ Cina e Russia con Caracas: cosa succede ora - Trump pronto alla guerra col Venezuela: "Non la escludo. ilsussidiario.net
Buongiorno Trump vuole rovesciare Maduro e quindi blocca le petroliere venezuelane. L’obiettivo è di togliere il Venezuela dall’orbita della Cina e impadronirsi delle riserve di petrolio più grandi al mondo, provocando un cambiamento di regime con la premio - facebook.com facebook
Il braccio di ferro tra Trump e Maduro potrebbe concludersi e ora la speranza da parte di molti investitori è che il Venezuela rientri in un’orbita americana. Ne parliamo in #BlackBox: tinyurl.com/BlackBoxDaily1… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.