Usa Trump | Se Maduro giocherà duro sarà l' ultima cosa che farà

Durante un discorso a Mar-a-Lago, Donald Trump ha dichiarato che Nicolas Maduro può agire come desidera, ma avverte che se dovesse adottare una posizione dura, sarà l’ultima volta che lo farà. La sua affermazione si riferisce alle minacce di attacchi di terra in Venezuela contro le basi dei narcotrafficanti, sottolineando una posizione di fermezza nei confronti del governo venezuelano.

Trump: “Non escludo guerra con Venezuela, Maduro sa cosa voglio”/ Cina e Russia con Caracas: cosa succede ora - Trump pronto alla guerra col Venezuela: "Non la escludo. ilsussidiario.net

Buongiorno Trump vuole rovesciare Maduro e quindi blocca le petroliere venezuelane. L’obiettivo è di togliere il Venezuela dall’orbita della Cina e impadronirsi delle riserve di petrolio più grandi al mondo, provocando un cambiamento di regime con la premio - facebook.com facebook

Il braccio di ferro tra Trump e Maduro potrebbe concludersi e ora la speranza da parte di molti investitori è che il Venezuela rientri in un’orbita americana. Ne parliamo in #BlackBox: tinyurl.com/BlackBoxDaily1… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.