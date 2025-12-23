Usa sempre più liberi dalla Cina sulle terre rare Mentre l’Europa…
Qualcosa negli Stati Uniti funziona. Ma non in Europa. Questione di dipendenza, da spezzare. C’è chi ci sta riuscendo e chi no, non ancora almeno. L’argomento sono sempre loro, le terre rare, il grande tema del presente e del futuro, insieme all’Intelligenza Artificiale. Ora, mesi fa la Cina, che possiede oltre il 70% delle miniere sparse per il globo, ha cominciato a centellinare la vendita di minerali critici, essenziali alle due industrie più importanti del momento, Difesa e tecnologia, a tutti quei Paesi che di terre rare sono poveri o comunque meno forniti del Dragone. Isteria dei mercati a parte, la stretta è durata poche settimane, poi le esportazioni sono riprese regolarmente o quasi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Cina-Europa, accordo sulle terre rare
Leggi anche: Sulle terre rare un modello americano per l’Europa. Pelanda spiega come competere con la Cina
Via libera dagli Usa alla vendita di armi a Taiwan ma la Cina tuona: 'Smettere immediatamente' - "La Cina sollecita gli Usa a rispettare il principio della 'Unica Cina' e ha smettere immediatamente le azioni pericolose sugli ... ansa.it
Cina-Usa, tensione alle stelle: Trump dà il via libera alla vendita di armi a Taiwan per 11 miliardi di dollari - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha dato il via libera alla vendita di armi per un valore di 11 miliardi di dollari a Taiwan. affaritaliani.it
TERRE RARE/ Il piano degli Usa per liberarsi dalla Cina (e “sottomettere” l’Ue) - Trump si sta muovendo per ridurre il gap con la Cina sulle materie prime, piano ambizioso, ma che ha bisogno di tempo. ilsussidiario.net
Gabriele Battaglia, per anni corrispondente da Pechino, ci racconta i contrasti e le trasformazioni di una Cina lontana dalle narrazioni occidentali. 7 dicembre, 18.00 Sala Giove, Più libri più liberi Presentazione di "Gobi Express" di Gabriele Battaglia Inter - facebook.com facebook
Cina: panda gigante si gode il tempo libero sulla neve Dopo una forte nevicata a Shenyang, nel nordest della Cina, un panda gigante ha deciso di mettere in scena un vero spettacolo acrobatico con verticali, rotolamenti e giochi sulla neve fresca come un prof x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.