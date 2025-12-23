Qualcosa negli Stati Uniti funziona. Ma non in Europa. Questione di dipendenza, da spezzare. C’è chi ci sta riuscendo e chi no, non ancora almeno. L’argomento sono sempre loro, le terre rare, il grande tema del presente e del futuro, insieme all’Intelligenza Artificiale. Ora, mesi fa la Cina, che possiede oltre il 70% delle miniere sparse per il globo, ha cominciato a centellinare la vendita di minerali critici, essenziali alle due industrie più importanti del momento, Difesa e tecnologia, a tutti quei Paesi che di terre rare sono poveri o comunque meno forniti del Dragone. Isteria dei mercati a parte, la stretta è durata poche settimane, poi le esportazioni sono riprese regolarmente o quasi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa sempre più liberi dalla Cina sulle terre rare. Mentre l’Europa…

Leggi anche: Cina-Europa, accordo sulle terre rare

Leggi anche: Sulle terre rare un modello americano per l’Europa. Pelanda spiega come competere con la Cina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Via libera dagli Usa alla vendita di armi a Taiwan ma la Cina tuona: 'Smettere immediatamente' - "La Cina sollecita gli Usa a rispettare il principio della 'Unica Cina' e ha smettere immediatamente le azioni pericolose sugli ... ansa.it