Usa approvata pillola per dimagrire

La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la versione in pillole di Wegovy, un farmaco utilizzato per la perdita di peso. Questa novità offre un’alternativa comoda e semplice per chi desidera supportare il percorso di dimagrimento. È importante consultare sempre un medico prima di iniziare qualsiasi trattamento farmacologico, per assicurarsi che sia adatto alle proprie esigenze e condizioni di salute.

4.02 La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la versione in pillole del farmaco per la perdita di peso Wegovy. Sarà disponibile negli Stati Uniti dagli inizi del prossimo anno e, secondo gli studi di Novo Nordisk, sarà efficace quanto le iniezioni. La pillola contiene una dose più elevata di semaglutide, il principio attivo delle iniezioni di Wegovy e Ozempic, perché solo una frazione della sostanza viene assorbita nel flusso sanguigno quando ingerita rispetto a quando iniettata.

