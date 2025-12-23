Usa | 3mila dollari a chi si autoespelle

L'amministrazione degli Stati Uniti offre 3.000 dollari a chi sceglie di autoespellersi, come incentivo per i migranti senza documenti. La proposta, annunciata il 8 luglio, mira a incoraggiare le persone a lasciare volontariamente il paese, riducendo la pressione sulle strutture di accoglienza e sui sistemi di immigrazione. Un intervento che suscita diversi commenti e riflessioni sul tema dell’immigrazione e delle politiche di rimpatrio.

8.07 Tremila dollari per "autoespellersi": è la proposta dell'amministrazione Usa ai migranti che vivono senza documenti nel Paese. Offerta valida fino a fine anno. Secondo media Usa, la segretaria per la Sicurezza nazionale Noem ha detto che gli irregolari che non si autoespelleranno saranno individuati e arrestati e "non faranno mai ritorno"in Usa. "Stiamo spuntando dalla lista i nomi dei cattivi, faì in modo che il tuo nome non sia il prossimo", si legge in un manifesto diffuso dalla Sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

