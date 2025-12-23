Ursino Xmas Circus
Il 26 dicembre 2025, a partire dalle ore 12.00, Piazza dei Libri a Castello Ursino ospiterà Ursino Xmas Circus, un evento speciale per trascorrere il giorno di Natale in compagnia. La manifestazione offre un’occasione di incontro e intrattenimento in un contesto storico, ideale per tutta la famiglia. Un appuntamento da non perdere per vivere un Natale diverso, ricco di atmosfera e momenti di condivisione.
Venerdì 26 dicembre 2025, dalle ore 12.00 in poi a Piazza dei Libri a Castello Ursino appuntamento con Ursino Xmas Edition. Laboratori di circo, musica dal vivo, pranzo, spettacoli di arti di strada per tutto il pomeriggio. Partecipazione gratuita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
