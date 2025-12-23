Uomini e gol | la Salernitana pensa a Fischnaller

La Salernitana valuta l’acquisto di Fischnaller, un attaccante con esperienza e capacità di segnare. L’allenatore, che ha già lavorato con Lescano, conosce bene le caratteristiche dei giocatori in grado di fare la differenza in area avversaria. La società monitora attentamente il mercato, valutando le opzioni più adatte per rafforzare il reparto offensivo e migliorare le performance stagionali.

"Ho allenato Lescano per due stagioni e so quali siano i calciatori che negli ultimi anni hanno fatto gol". Giuseppe Raffaele, dopo la sfida al Foggia (vinta con due gol di un centrocampista), si era spinto ben oltre la letterina di Natale. L'allenatore aveva mandato una cartolina, aveva scelto.

