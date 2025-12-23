Uomini e Donne | perchè Giulia De Lellis non mostra il volto di Priscilla sui social
Giulia De Lellis ha deciso di mantenere privato il volto di Priscilla sui social, concentrandosi sulla sua esperienza di maternità. Attraverso le sue parole, condivide il racconto del parto e invita chi aspetta un bambino a vivere con serenità questo momento speciale, rispettando la privacy della famiglia e valorizzando l’importanza di un percorso autentico e riservato.
Giulia De Lellis ha aperto una finestra sulla sua vita privata. Il focus è la maternità: la scelta di non mostrare il volto di Priscilla, il racconto del parto e un incoraggiamento a chi aspetta un figlio. Inoltre, nel pieno del dibattito acceso da Falsissimo, è riapparsa su Instagram con risposte dirette e toni pacati. Senza dichiarazioni eclatanti, l’ex volto di Uomini e Donne ha ripostato un vecchio battibecco con Alfonso Signorini. Quando va in onda U&D dopo la pausa natalizia News Uomini e Donne: Giulia De Lellis e il gesto su Alfonso Signorini. Le nuove puntate di Falsissimo hanno riacceso i riflettori su Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: Che splendida notizia: Giulia De Lellis ha partorito, è nata Priscilla a Roma: silenzio sui social
Leggi anche: Giulia De Lellis sui social dopo la nascita di Priscilla: “Ho partorito la gemella del mio fidanzato”
