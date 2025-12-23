Uomini e Donne paura per Gennaro D’Angelo | intervento urgente dopo l’incidente

Momenti di grande apprensione per Gennaro D’Angelo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Roma nei giorni scorsi. L’uomo, conosciuto dal pubblico del dating show di Maria De Filippi e attuale compagno di Noemi Ceccacci, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza che ha tenuto con il fiato sospeso la sua famiglia e i fan della coppia. Ceccacci ha condiviso una foto del suo compagno in sedia a rotelle, ma si trattava solo di una precauzione presa in ospedale, perché dai successivi video condivisi online, D’Angelo è già in piedi, fortunatamente, anche se si sposta con le stampelle. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

