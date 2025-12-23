Selvaggia Lucarelli, reduce dalla stagione di Ballando con le Stelle, è stata presente alla cena natalizia della sua agenzia. Tra i volti più commentati della serata spiccano Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex tronisti di Uomini e Donne che, dopo percorsi diversi, hanno deciso di darsi una nuova occasione fuori dallo studio. Foto, storie e sorrisi hanno raccontato un clima leggero e, soprattutto, una complicità che non passa inosservata. A chiudere il cerchio, l’ironico assist della Lucarelli a Maria De Filippi, che ha scatenato il web. U&D, chi è il nuovo fidanzato di Gaia Gigli Una cena di Natale piena di volti noti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Martina: l’appello di Selvaggia Lucarelli a Maria De Filippi

Leggi anche: Uomini e Donne, Maria De Filippi riporta in studio Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina

Leggi anche: Siria Pingo nuova tronista di Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi: “Sono pronta”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon fa una gaffe social: c'entra Ciro Solimeno; Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cristiana ed Ernesto ricreano l'esterna in camerino di Martina e Gianmarco; Uomini e Donne, Martina reagisce al trono di Ciro: il gesto social; Martina De Ioannon, la foto con Gianmarco Steri virale.

Selvaggia Lucarelli pubblica una foto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e fa un (ironico) appello a Maria De Filippi - Selvaggia Lucarelli pubblica una foto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e fa un (ironico) appello a Maria De Filippi. isaechia.it