Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri

A Arezzo, il 23 dicembre 2025, viene inaugurato uno sportello legale e un centro di corsi di italiano dedicati agli stranieri. Questa iniziativa mira a rafforzare l’inclusione e offrire supporto concreto alla comunità straniera nel territorio del Casentino, facilitando l’accesso ai servizi e promuovendo l’integrazione attraverso strumenti utili e accessibili a tutti.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – : così si rafforza la rete dell’inclusione in Casentino. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino e il Progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), attiveranno, a partire dal 18 gennaio prossimo, uno Sportello legale dedicato ai cittadini stranieri, grazie alla collaborazione con ARCI Arezzo. Lo sportello si trova presso il Centro per l’Integrazione di Poppi e sarà aperto tutti i giovedì dalle 17 alle 19. Lo sportello si occupa di diritto immigrazione, cittadinanza e pratiche di ricongiungimento. L'orario è stato definito anche per la concomitanza del corso di italiano e per offrire un servizio completo alle persone che ne hanno necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri Leggi anche: Corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri. Mamme in prima linea Leggi anche: Ripartono i corsi di italiano per stranieri della Cgil: ecco dove e quando La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nuove proposte del Centro per la Famiglia OHANA 2.0; Disegni+ 2025; Supplentite: risarcimento oltre i 36 mesi di servizio. Docenti sostegno senza specializzazione e IRC primi interessati, ecco perché; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure. Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri: così si rafforza la rete dell’inclusione in Casentino. lanazione.it

Sportello immigrazione e corsi d’italiano. Le iniziative in arrivo - Riapertura dello sportello immigrazione e potenziamento di corsi di lingua e dei laboratori culturali, a Signa. lanazione.it

Milano, la Casa delle donne festeggia 10 anni: dai testi sul femminismo allo sportello anti violenza fino ai corsi di italiano - Due anni di assemblee pubbliche a Palazzo Marino durante la giunta Pisapia, la progettazione condivisa fino all’inaugurazione nel 2014 e mille socie che su base interamente autogestita hanno raggiunto ... milano.corriere.it

Chiusura dello sportello legale per le festività natalizie Lo Sportello gratuito di orientamento e informazione legale al cittadino sarà sospesa in occasione delle festività natalizie. Il servizio riprenderà regolarmente il 15 gennaio 2026 nella sede del Munic - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.