Uno spartito di note solidali la musica in ricordo di Antonio D’Adamo | il programma
A Ferrara, la musica di Antonio D'Adamo rimane viva attraverso un programma dedicato, unendo le note della sua arte a iniziative solidali. Questo progetto intende mantenere vivo il ricordo dell’artista, promuovendo momenti di condivisione e solidarietà, nel rispetto della sua memoria. Un’occasione per ascoltare la sua musica e sostenere cause importanti, mantenendo alta l’eredità culturale e umana lasciata da D’Adamo.
A Ferrara la musica di Antonio D'Adamo continua a suonare, nel ricordo dell'artista e soprattutto con note solidali. Lunedì 5 gennaio alle 21.30 in Sala Estense va in scena la 17esima edizione di ‘Play Mr. D’Adamo', il concerto in memoria dell'armonicista scomparso prematuramente nel 2005, con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Uno spartito di note solidali, la musica in ricordo di Antonio D’Adamo: il programma.
