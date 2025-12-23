Uno spartito di note solidali la musica in ricordo di Antonio D’Adamo | il programma

A Ferrara, la musica di Antonio D'Adamo rimane viva attraverso un programma dedicato, unendo le note della sua arte a iniziative solidali. Questo progetto intende mantenere vivo il ricordo dell’artista, promuovendo momenti di condivisione e solidarietà, nel rispetto della sua memoria. Un’occasione per ascoltare la sua musica e sostenere cause importanti, mantenendo alta l’eredità culturale e umana lasciata da D’Adamo.

