Università Graziella Serio confermata borsista della Fondazione Umberto Veronesi

23 dic 2025

La dottoressa Graziella Serio, già borsista della Fondazione Umberto Veronesi, è stata nuovamente selezionata per una Post-Doctoral Fellowship. Il nuovo incarico, finanziato dalla stessa fondazione, avrà inizio ad aprile 2026 e si protrarrà per un anno. Questo riconoscimento conferma l’impegno e la qualità della ricerca svolta dalla dottoressa Serio nel campo scientifico.

