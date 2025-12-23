Università Graziella Serio confermata borsista della Fondazione Umberto Veronesi
La dottoressa Graziella Serio, già borsista della Fondazione Umberto Veronesi, è stata nuovamente selezionata per una Post-Doctoral Fellowship. Il nuovo incarico, finanziato dalla stessa fondazione, avrà inizio ad aprile 2026 e si protrarrà per un anno. Questo riconoscimento conferma l’impegno e la qualità della ricerca svolta dalla dottoressa Serio nel campo scientifico.
La dottoressa Graziella Serio, già borsista della Fondazione Umberto Veronesi, è risultata vincitrice di una nuova Post-Doctoral Fellowship finanziata dalla Fondazione, con avvio previsto ad aprile 2026 e durata annuale.Il finanziamento sosterrà la prosecuzione e l’ampliamento delle attività di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Fondazione Umberto Veronesi: borsa di ricerca biennale a un progetto dell’Università di Parma
Leggi anche: Fondazione Umberto Veronesi ETS in campo per l'oncologia femminile con un concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Robert Treviño
Padovana, laureata in Scienze biologiche all’Università di Padova, dal 1997 era conservatrice del Museo Botanico - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.