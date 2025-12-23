Università Cattolica torna MeRIT nel campus di Piacenza il workshop sui megaprogetti

L’Università Cattolica di Piacenza ospita il ritorno di MeRIT, il workshop dedicato ai megaprogetti. In due giorni, esperti e studenti si confrontano su un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide della complessità e della sostenibilità nei grandi interventi. L’evento intende promuovere la riflessione e la collaborazione tra vari settori, offrendo strumenti e conoscenze utili per sviluppare progetti innovativi e responsabili.

UDue giorni di workshop, nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Un approccio multidisciplinare per fronteggiare la complessità e la sostenibilità nei megaprogetti”. È l’iniziativa progettata e realizzata dal team di ricerca MeRIT, composto da docenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

