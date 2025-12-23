Università borse di studio 2025 26 | in arrivo 150 milioni extra dal PNRR Il fondo complessivo sale a 708 milioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MUR ha approvato il riparto di 150 milioni di euro aggiuntivi da fondi PNRR per le borse di studio dell'anno accademico 20252026. Grazie a queste risorse, il finanziamento complessivo per il diritto allo studio sale a 708 milioni di euro. L'articolo Università, borse di studio 202526: in arrivo 150 milioni extra dal PNRR. Il fondo complessivo sale a 708 milioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Università, dal Pnrr altri 150 milioni di euro per le borse di studio

Leggi anche: MUR assegna 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie 2025/2026: risorse PNRR destinate al diritto allo studio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Università | Piccolotti ' borse studio a rischio collasso governo metta risorse'; Borse di studio Inps per università ITS e specializzazioni | come si richiedono; Diritto allo studio Barcaioli | Sempre meno fondi alle borse di studio così l' Università diventa un privilegio.

Borse studio, accreditati importi a studenti molisani - 2025 possono ritirare il contributo presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale attraverso la Carta ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.