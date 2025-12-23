Unipi lancia un corso gratuito sull' etica dell' intelligenza artificiale

Pisa, 18 dicembre 2025 - L'Università di Pisa attiva un nuovo corso online gratuito "Etica della intelligenza artificiale” che è disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance e si rivolge a studenti e studentesse, professionisti e professioniste e in generale a tutte quelle persone interessate ad acquisire competenze critiche e consapevoli sull'uso delle tecnologie intelligenti. Il corso è tenuto dal professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia Morale all'Università di Pisa, dove insegna anche Etica e Deontologia dell'IA. Fabris è direttore del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Servizi sulla Comunicazione; è presidente della Consulta Nazionale di Filosofia (Italia) e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Golinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

