Unghie natalizie | le idee più belle da copiare alle star

Le festività natalizie sono il momento ideale per valorizzare le proprie unghie con design eleganti e raffinati. Tra le tendenze più apprezzate delle star troviamo dettagli come glitter, French e motivi a tartan. In questa guida, scoprirai le idee più belle e semplici da replicare, perfette per aggiungere un tocco di stile alle tue mani durante le festività.

Stelle, glitter, French e tartan: queste le fantasie più scelte dalle celeb, alle quali ispirarsi per le manicure delle feste.

Dal classico smalto rosso alle “Grinch nails”, le idee unghie per Natale - Non solo rosso: in vista del Natale si gioca con glitter, nail art cangianti e le irriverenti "Grinch nails". iodonna.it

Unghie natalizie 2025, le idee migliori: eleganti e semplici, bianche e corte. Con french - Sono eleganti e semplici, bianche e corte, le unghie natalizie 2025 più amate e cercate. amica.it

Unghie natalizie con un bel prima e dopo #christmasnails #nails

Le unghie natalizie eleganti puntano su dettagli luminosi e sofisticati. Oro e argento sono protagonisti, da usare come smalto pieno oppure in piccoli accenti glitterati su una base nude. French natalizie con punte dorate o decorazioni minimal come stelline e fi - facebook.com facebook

