Undicenne scappa per vendere libri | Volevo fare un dono a mia sorella Da poco hanno perso la mamma

Un ragazzo di undici anni ha deciso di vendere alcuni libri per raccogliere denaro da regalare alla sorellina di tre anni, in occasione del Natale. Dopo aver perso recentemente la madre, desiderava fare un dono speciale senza chiedere soldi al padre, considerando anche i voti scolastici non ottimali. Questa iniziativa dimostra il suo desiderio di dimostrare affetto e di mantenere viva la tradizione dei regali natalizi in un momento difficile per la famiglia.

