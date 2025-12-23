Una voce nel deserto

In Italia, le metropolitane hanno incontrato molte difficoltà fin dall’inizio. I progetti sono stati avviati con notevole ritardo, i tempi di realizzazione si sono allungati notevolmente e i costi sono aumentati oltre le aspettative, spesso quadruplicando rispetto agli standard europei. Questa situazione ha contribuito a creare un’immagine di infrastrutture pubbliche sotto tono, rendendo difficile rispondere alle reali esigenze di mobilità delle città italiane.

In Italia le metropolitane non hanno mai goduto di grande fortuna. Si è cominciato a costruirle in ritardo, con tempi biblici e costi quadruplicati rispetto agli standard europei. E così c'è sempre toccato guardare per lungo tempo con invidia città come Madrid, Barcellona, per non parlare di Berlino o Parigi, per l'estensione delle loro reti, quando Milano o Roma tiravano a campare con due, o al massimo tre, linee di metrò. Ecco perché sappiamo già cosa succederà all'appello rivolto al Governo dal sindaco di Segrate, Paolo Micheli, perché si trovino i fondi per realizzare l'estensione promessa della M4 fino a San Felice: resterà una voce nel deserto per qualche decennio.

