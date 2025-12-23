Una squadra senz’anima Siamo allibiti

Dopo la recente sconfitta dello Spezia a Frosinone, i tifosi si mostrano delusi e sfiduciati. La prestazione della squadra viene giudicata priva di carattere, gioco e determinazione, suscitando preoccupazione tra gli appassionati. La situazione richiede riflessione e, probabilmente, interventi per ritrovare entusiasmo e compattezza, elementi fondamentali per affrontare il proseguo della stagione con maggiore fiducia.

Tifosi aquilotti sull'orlo di una crisi di nervi dopo la sconfitta dello Spezia a Frosinone, al termine dell'ennesima prestazione deludente: "Siamo ormai senza parole, ancora una volta abbiamo visto una squadra senz'anima, priva di gioco e carattere. Urgono rinforzi in tutti i reparti con giocatori di alta qualità: un portiere, due attaccanti, due difensori e due centrocampisti". Amareggiato Alex Sassarini: "Lo Spezia è tutto meno che una squadra, nelle partite disputate contro il Modena e il Frosinone c'è stata una differenza abissale a livello fisico con gli avversari. Si tratta di un complesso monocorde sul piano del ritmo, dove mancano giocatori in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

