Una settimana di angoscia e ricerche poi la buona notizia | ritrovata la 16enne scomparsa

Dopo una settimana di preoccupazione e attente ricerche, è stata ritrovata la 16enne scomparsa a Copparo. I carabinieri hanno annunciato il suo ritrovamento, portando a una conclusione positiva questa vicenda che aveva coinvolto familiari e comunità. La vicenda si è risolta in modo favorevole, offrendo un sospiro di sollievo a tutti coloro che avevano seguito con apprensione l’evento.

Dopo poco meno di una settimana dalla scuola scomparsa, infatti, i carabinieri di Copparo hanno ritrovato la 16enne sparita nel nulla mercoledì 17. A comunicarlo è stata la Prefettura di Ferrara, nel corso della mattinata di martedì 23.

