Una serata in memoria del partigiano e senatore Sergio Flamigni | Ha tenuto alto il nome di Forlì
Lunedì, nel salone comunale di Forlì, si è tenuta una serata in memoria di Sergio Flamigni, partigiano e senatore scomparso lo scorso dicembre. L’evento ha ricordato la sua figura, simbolo dei valori di democrazia e antifascismo, e ha sottolineato il suo ruolo nel mantenere vivo il nome di Forlì. Un'occasione per riflettere sulla sua lunga dedizione alla libertà e alla giustizia.
Il salone comunale di Forlì ha ospitato lunedì un incontro dedicato a Sergio Flamigni, partigiano forlivese scomparso lo scorso 10 dicembre e che per tutto il corso della sua vita e della sua attività politica si è ispirato ai valori della democrazia e dell’antifascismo. Flamigni è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
