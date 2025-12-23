Una serata in memoria del partigiano e senatore Sergio Flamigni | Ha tenuto alto il nome di Forlì

Lunedì, nel salone comunale di Forlì, si è tenuta una serata in memoria di Sergio Flamigni, partigiano e senatore scomparso lo scorso dicembre. L’evento ha ricordato la sua figura, simbolo dei valori di democrazia e antifascismo, e ha sottolineato il suo ruolo nel mantenere vivo il nome di Forlì. Un'occasione per riflettere sulla sua lunga dedizione alla libertà e alla giustizia.

È morto Sergio Flamigni: partigiano ed ex senatore del Partito Comunista Italiano, indagò sulla loggia P2 e sul delitto Moro - È stato partigiano, ha indagato sulla loggia P2 e sul Caso Moro e su altre trame oscure della storia della Repubblica Italiana. unita.it

