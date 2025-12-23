Una scoliosi di 117 gradi intervento estremo per un 13enne | dal Policlinico di Bari a casa per Natale

Il compleanno lo ha festeggiato tra le corsie del Policlinico di Bari durante una lunga degenza. Il Natale, invece, potrà trascorrerlo a casa e iniziare una nuova vita lasciandosi alle spalle anni di sofferenze. Francesco, un 13enne della provincia di Brindisi, il 15 dicembre ha subito un intervento chirurgico "estremo" per una scoliosi di 117 gradi. A operarlo è stato il dottor Andrea Piazzolla,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

