Una nuova isola ecologica a disposizione della collettività

È stata inaugurata una nuova isola ecologica a Campodarsego, situata in Piazza Pertini, lato di via Pontarola. Questa struttura offre un punto di raccolta per i rifiuti, contribuendo alla gestione sostenibile dei materiali e al rispetto dell’ambiente. L’installazione mira a facilitare la raccolta differenziata e a coinvolgere la comunità in pratiche più responsabili, in vista delle festività natalizie e oltre.

In questi giorni che precedono le festività natalizie nel comune di Campodarsego è stata attivata una nuova isola ecologica per il conferimento dei rifiuti in Piazza Pertini nel lato di via Pontarola. L’intervento, realizzato da Etra con risorse proprie in collaborazione con l’amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Una nuova isola ecologica a disposizione della collettività Leggi anche: Giunta comunale, sindaco nomina nuovo assessore: "Ogni energia a disposizione della collettività" Leggi anche: Raccolta differenziata, aperta la nuova isola ecologica in piazza Bonomo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Una nuova isola ecologica a disposizione della collettività; Punti ecologici rionali: arrivano le eco-isole per i rifiuti speciali; Ponte Galeria, un’isola ecologica nel parcheggio di scambio: la soluzione del municipio contro le discariche; Sanremo, un cittadino: Le isole ecologiche di via Pietro Agosti sacrificano troppi parcheggi. Sarnico, iniziati i lavori per la nuova isola ecologica: progetto da 1,18 milioni, servirà anche Predore - L’iter iniziato nel 2018, oltre l’80% è finanziato con fondi Pnrr: “Offrirà un servizio moderno ed efficiente, senza pesare sulle casse comunali” Sarnico. bergamonews.it Scuola, isola ecologica e beni confiscati: il “laboratorio” di rinascita con il Pnrr a Castel Volturno - Per chi sa guardare con fiducia al futuro, ogni momento di crisi può trasformarsi in opportunità. ilmattino.it San Cristoforo, attiva la nuova isola ecologica intelligente per potenziare la raccolta differenziata - È pienamente operativa in Piazza Bonomo, nel quartiere San Cristoforo, la seconda isola ecologica intelligente realizzata nell’ambito del ... newsicilia.it Sognate una nuova vita senza spendere una fortuna Quest’isola vi offre incentivi economici per trasferirvi e mettere su famiglia - facebook.com facebook

