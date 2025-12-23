Una nuova isola ecologica a disposizione della collettività

È stata inaugurata una nuova isola ecologica a Campodarsego, situata in Piazza Pertini, lato di via Pontarola. Questa struttura offre un punto di raccolta per i rifiuti, contribuendo alla gestione sostenibile dei materiali e al rispetto dell’ambiente. L’installazione mira a facilitare la raccolta differenziata e a coinvolgere la comunità in pratiche più responsabili, in vista delle festività natalizie e oltre.

In questi giorni che precedono le festività natalizie nel comune di Campodarsego è stata attivata una nuova isola ecologica per il conferimento dei rifiuti in Piazza Pertini nel lato di via Pontarola. L’intervento, realizzato da Etra con risorse proprie in collaborazione con l’amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

