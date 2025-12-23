Una notte di emozioni | Avellino festeggia la Serie B con il docufilm della stagione
Stasera ad Avellino, la città si riunisce per celebrare la promozione dell’U.S. Avellino 1912 in Serie B. Attraverso la proiezione del nuovo docufilm, si rivivono i momenti più significativi della stagione 2024/2025, testimonianza di un traguardo importante per la società e i tifosi. Un’occasione per condividere un’emozione collettiva e consolidare il legame tra la squadra e la comunità locale.
Ad Avellino, questa sera, la città celebra la storica promozione dell’U.S. Avellino 1912 dalla Serie C alla Serie B, con la proiezione in anteprima ufficiale del docufilm che ripercorre la stagione 20242025.L’evento, ospitato al Cinema Teatro Partenio, vede la partecipazione di dirigenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
