Una notte di emozioni | Avellino festeggia la Serie B con il docufilm della stagione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera ad Avellino, la città si riunisce per celebrare la promozione dell’U.S. Avellino 1912 in Serie B. Attraverso la proiezione del nuovo docufilm, si rivivono i momenti più significativi della stagione 2024/2025, testimonianza di un traguardo importante per la società e i tifosi. Un’occasione per condividere un’emozione collettiva e consolidare il legame tra la squadra e la comunità locale.

Ad Avellino, questa sera, la città celebra la storica promozione dell’U.S. Avellino 1912 dalla Serie C alla Serie B, con la proiezione in anteprima ufficiale del docufilm che ripercorre la stagione 20242025.L’evento, ospitato al Cinema Teatro Partenio, vede la partecipazione di dirigenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Maroneum: la quinta stagione", la prima del docufilm tra applausi ed emozioni a Collesano

Leggi anche: Avellino in Serie B: al Partenio l’anteprima del docufilm sulla storica promozione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.