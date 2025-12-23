una montagna di borse griffate e totalmente tarocche vendute online a prezzo stracciato

Le forze dell'ordine di Como hanno sequestrato una vasta quantità di borse griffate false vendute online a prezzi molto bassi. L'intervento è volto a contrastare la contraffazione e a proteggere il valore del made in Italy. Questa operazione si inserisce in un più ampio impegno per garantire la legalità e tutelare i consumatori da prodotti falsificati e di scarsa qualità.

Como, 23 dicembre 2025 – Una montagna di articoli di lusso assolutamente tarocchi è stata sequestrata dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Como che hanno eseguito un'articolata operazione di servizio finalizzata al contrasto della contraffazione e alla tutela del made in Italy. Operazione coordinata. Le attività sono state condotte nell'ambito di più ampie indagini coordinate dalla Procura di Milano e si sono concretizzate nell'esecuzione di numerose perquisizioni nelle province di Como, Varese, Milano, Firenze, Prato, Napoli e Vicenza, nei confronti di 24 indagati per la produzione e vendita di prodotti contraffatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

