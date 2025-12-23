Una firma casentinese sui Campionati Italiani Assoluti di nuoto

Un fisioterapista di Casentino ha contribuito al successo di atleti italiani ai Campionati Assoluti di nuoto, supportandoli nel raggiungimento di record, titoli e medaglie. La sua expertise ha accompagnato le prestazioni di atleti di alto livello, confermando l'importanza di un lavoro mirato e professionale nel percorso di eccellenza sportiva. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale del settore fisioterapico nel panorama natatorio nazionale.

