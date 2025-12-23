Una firma casentinese sui Campionati Italiani Assoluti di nuoto
Un fisioterapista di Casentino ha contribuito al successo di atleti italiani ai Campionati Assoluti di nuoto, supportandoli nel raggiungimento di record, titoli e medaglie. La sua expertise ha accompagnato le prestazioni di atleti di alto livello, confermando l'importanza di un lavoro mirato e professionale nel percorso di eccellenza sportiva. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale del settore fisioterapico nel panorama natatorio nazionale.
La firma di un fisioterapista casentinese su titoli italiani, record e medaglie conseguiti ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto. La massima manifestazione nazionale di Riccione ha visto la silenziosa e costante presenza del dottor Emanuele Cherubini che, da bordo vasca, ha affiancato alcuni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
